Mercedes-AMG blir med i FIA World Endurance Championship igjen og vender tilbake til Le Mans

FIA World Endurance Championship ønsker Mercedes-AMG velkommen neste år. Den tyske bilprodusenten samarbeider med det italienske teamet Iron Lynx, og stiller med to nye LMGT3-biler.

WEC 2025-sesongen, med åtte løp i løpet av året, starter 28. februar 2025 for Qatar 1812 km, men hovedarrangementet blir selvfølgelig 24-timersløpet på Le Mans, som ble vunnet med Mercedes-biler vant 24-timersløpet på Le Mans i 1952 og 1989.

"Det er ingen hemmelighet at vi lenge har vært veldig ivrige etter å komme tilbake til Le Mans", sier Christoph Sagemüller, sjef for Mercedes-AMG Motorsport. "2025-sesongen med FIA WEC-bilen er det rette øyeblikket - vi vender tilbake til Sarthe etter 26 år!"

"Den første FIA WEC-sesongen med LMGT3-biler har allerede vært ekstremt interessant, og vi ønsker å bringe enda mer spenning til feltet i fremtiden", la han til.

Den tidligere italienske Formel 3-mesteren Matteo Cressoni og Claudio Schiavoni, #60 og #61, er de to første førerne som er bekreftet av Iron Lynx neste sesong, et team som har jobbet med Ferrari, Porsche og Lamborghini de siste tre årene. Det forventes at samarbeidet med Mercedes vil vare lenger, med tanke på suksessen Mercedes-AMG GT3 har hatt den siste tiden.