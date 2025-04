Mercedes-AMG erter det som ser ut til å være en ny elektrisk supersedan

HQ

Mercedes-AMG forbereder seg på å avduke en helt ny bil som skal inngå i den bredere porteføljen av modeller. Denne neste bilen forventes å bli en helelektrisk superlimousinmodell, en som kan konkurrere med premiumtilbudene fra Porsche, Audi, Lotus, og lignende.

Navnet og ytterligere detaljer om bilen er ennå ikke avslørt, da Mercedes-AMG bare har bemerket at den fulle avsløringen vil skje en gang i juni, med dette ledsaget av et teaserbilde som presenterer bilens slanke silhuett.

Det forventes at denne bilen vil være Mercedes-AMGs flaggskipmodell innen elbiler, og en superlimousin, noe som betyr at den sannsynligvis vil ha rikelig med krefter under panseret og flere imponerende funksjoner og interiørdesignvalg, men med den ulempen at den ikke vil være billig i det hele tatt. Vi får vite alt om dette offisielt veldig snart, når bilen blir avduket på en ubestemt dato en gang i juni.

