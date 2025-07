Mercedes-AMG erter et nytt GT Track Sport-prosjekt med høy ytelse

HQ

Mercedes-AMG har overrasket mange ved å kunngjøre at de har en ny GT Track Sport-modell under utvikling. Bilen, som er opprettet i Affalterbach-regionen i Tyskland, er designet for å sette rekordtider, og når det gjelder hva den heter, går modellen under navnet Concept AMG GT Track Sport.

I en pressemelding forklarer Mercedes-AMG at dette er en "kompromissløs konseptbil" som er "designet for absolutte kjøredynamiske topprestasjoner for å sette nye standarder og rekordtider".

Selv om det ikke finnes noen dato for når bilen kommer, har vi allerede sett en teaser av modellen, som viser den elegante designfilosofien. Mercedes-AMG bemerker at "det kamuflerte høyytelsesprosjektet for øyeblikket ferdigstilles før det må bevise seg på testbanene."

Det vi vet er at dette signaliserer en forpliktelse til fremtiden for GT-biler for Mercedes-AMG, som det uttrykkes: "Med den nye konseptbilen demonstrerer Mercedes-AMG sin store ekspertise som sportsbilprodusent og gir en forsmak på en mulig utvidelse av GT-serien med en V8-motor."

