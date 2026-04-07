Mercedes-AMG vil ikke at deres kommende elbil skal føles ... elektrisk

Mercedes-AMGs første spesialbygde elbil handler ikke bare om fart, men også om holdning. En ny utviklingsvideo viser den kommende elektriske firedørs Mercedes-AMG GT som glir sidelengs på isen, og merket gjør det klart at dette ikke blir en typisk, klinisk elbil.

Prototypen, som for tiden gjennomgår vintertesting, demonstrerer hvor drift-fokusert bilen er. Ingeniørene viser aktivt frem bilens evne til å bryte veigrepet og holde kontrollerte skli, selv under forhold med dårlig veigrep som snø og is.

Men den største vrien? AMG ønsker ikke at denne elbilen skal føles som en elbil i det hele tatt. Bilen vil ha simulerte V8-motorlyder og til og med kunstige girskift, designet for å gjenskape den emosjonelle opplevelsen av en tradisjonell AMG-bil.

Den nye modellen forventes å konkurrere med biler som Porsche Taycan og vil bli bygget på AMGs dedikerte AMG.EA-plattform, noe som markerer et stort skifte for prestasjonsdivisjonen når den beveger seg inn i den elektriske æraen.

Du kan se nevnte vintertesting nedenfor.