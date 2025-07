Mercedes-Benz deltar på IAA Mobility 2025 for å vise frem den helt nye EQ-drevne GLC

HQ

Mercedes-Benz forstår at fremtiden for biler er elektrisk, og er for tiden i ferd med å satse massivt på denne teknologien. Dette kommer neste gang på IAA Mobility 2025, der bilprodusenten vil være til stede for å presentere sitt "største produktlanseringsprogram noensinne".

I en pressemelding får vi vite at Mercedes-Benz vil delta på messen for ikke bare å vise verden Concept AMG GT XX og den nye helelektriske CLA Shooting Brake (den første elektriske Mercedes-Benz i kombimodell), men også en helt ny GLC-modell som er designet med EQ-teknologi.

Det nevnes at bilen blir "den første av en helt ny serie biler med opphøyet Mercedes-Benz ikoniske design og presenterer et nytt ansikt for merket. Målbevisst, raffinert og umiskjennelig en GLC, og den legemliggjør alt som forventes av toppselgeren i Mercedes-Benz' sortiment. Den nye modellen viderefører arven fra GLC i sin elektriske form, og er ikonisk, allsidig, intuitiv og smidig."

Hele avsløringen vil finne sted 7. september, og hvis du ikke har planer om å være til stede, kan du følge med på nettet ved å klikke her.

