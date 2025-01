Mercedes-Benz samarbeider med Sony Pictures for å bringe IMAX til bilene sine

HQ

CES er virkelig den mest fantastiske tiden på året for teknologientusiaster, når de store selskapene og konsernene rundt om i verden strømmer til Las Vegas for å vise frem og presentere merkelige og sprø innovasjoner. En av disse kommer fra Mercedes-Benz og Sony Pictures Entertainment (SPE), to vidt forskjellige selskaper som har gått sammen om å bringe IMAX-visning til spesifikke Merc-kjøretøy.

I bunn og grunn går det ut på at Mercedes-Benz-biler snart vil bli utstyrt med RIDEVU, som er SPEs underholdningstjeneste i bilen som tilbyr en hel rekke filmer og TV-serier, hvorav mange er IMAX Enhanced. Modellene som vil motta dette, er imidlertid strengt begrenset til de som er utstyrt med MBUX, den nyeste generasjonen av Merc's underholdnings- og lydpakke.

I en pressemelding blir vi fortalt at IMAX Enhanced -prosjektene som tilbys, til og med vil utnytte DTS:X-lyden som MBUX-bilene er i stand til, og takket være måten denne underholdningspakken er designet på, vil du kunne se innholdet på opptil seks skjermer samtidig.

Magnus Östberg, programvaresjef i Mercedes-Benz AG, sier følgende om IMAX-tilbudet "Vi vil tilføre en spennende ny dimensjon til filmtitting i en Mercedes-Benz. Våre HD-skjermer i storformat gir kundene våre det beste setet i huset, og fyller cockpiten med levende farger og oppslukende lyd, akkurat som i en kinosal."

Dette er en annonse:

Vil du helst se en IMAX-film på kino eller i bilen?