Mercedes presenterer glimt av en konsept-elbil som yter over 1 300 hestekrefter

Det er ganske vanlig å se sære og kule konseptbiler bli presentert som aldri kommer til å se dagens lys. Et annet eksempel på dette kommer fra Mercedes-Benz, som har avslørt et nytt prosjekt kalt Concept AMG GT XX, som er en slående modell som er bygget på den kraftige AMG Electric Architecture og er i stand til å sparke ut hele 1 360 topp hestekrefter.

Bilen fungerer som et eksempel på de elektriske motorene som vil være tilgjengelige fra 2026 når de AMG.EA-drevne modellene blir en realitet. Konseptbilen skal ha et batteri som kan hurtiglades på fem minutter, noe som gir en rekkevidde på hele 400 kilometer, samtidig som den kan nå en toppfart på over 360 km/t.

Utover dette beskrives bilen å ha et eksteriør med "førsteklasses aerodynamikk" samtidig som den har et interiør med to store LCD-skjermer på 10,25" og 14", gulvbelegg som er laget av 100 % resirkulerte materialer og oransje rør og synlige profiler som omslutter midtkonsollen.

Noen andre finurlige innovasjoner i denne bilen inkluderer høyttalere i frontlyktene, en Fluid Light Panel i baksetet som kan kommunisere med omverdenen, og et nytt alternativ til dekk som bruker et bioteknologibasert skinnalternativ som kan resirkuleres bedre og belaster miljøet mindre.

Ta en titt på Concept AMG GT XX nedenfor.