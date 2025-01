Merchant 64 kommer i mars

Hvis du savner gamle dager med polygoner i lav oppløsning, kan det kommende Merchant 64 være noe for deg. SuitNtie lanserer dette retroinspirerte spillet i mars, der du er en kjøpmann som prøver å tjene penger ved å kjøpe varer til en lav pris og deretter selge dem til en høyere pris. Utvikleren bak spillet har tidligere gitt ut andre retrotitler som kan spilles direkte i nettleseren, blant annet FarAfter og Tower of Might. Vi vil bli tilbudt flere forskjellige avslutninger og muligheten til å skaffe oss oppgraderinger. Spillet vil bli utgitt på PC via Steam, hvor beskrivelsen lyder som følger: "Merchant 64 et lite retroinspirert handelsreisende spill! Ta kontroll over handelsmannen mens du kjøper varer til lave priser og selger dem i forskjellige byer til høyere priser."

