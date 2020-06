Merkelig finsk badstuesimulator på Kickstarter

Den finske utvikleren Amos Sorri har har bodd en stund i Tokyo, men han har ikke glemt sin opprinnelse. Nå har han dratt i gang en Kickstarter-kampanje for et spill kalt Sauna 2000. Det er en "Sauna Simulator with retro aesthetic". Han er ute etter 100.000 kroner for å nå målet sitt, og er nesten klar allerede, og kampanjen fortsetter frem til den 23. juli.

Spillet har vært under utvikling en stund og grunnprinsippet virker ganske enkelt: bygg en egen badstue og nyt den! Men det finnes en twist, for stedet man befinner seg i, Muhvijärvi, lurer på en hemmelighet...

Lanseringen beregnes å skje i løpet av sommeren neste år, og alle karakterene prater herlig finsk. Noe å sjekke ut, kanskje? De første bildene og en trailer finner du nedenfor.

Du ser på Annonser

Takk, Pelaaja