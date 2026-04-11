Meryl Streep stjeler rampelyset som Miranda Priestly nok en gang i siste titt på The Devil Wears Prada 2

En av årets største og mest etterlengtede filmer er The Devil Wears Prada 2, en retur til denne ikoniske moteverdenen, rundt 20 år etter at den opprinnelige filmen hadde premiere og ble en stor kulturell suksess. Denne oppfølgeren får premiere 1. mai, og nå som premieren rykker stadig nærmere, har vi fått et siste glimt av prosjektet.

Denne siste traileren har lagt særlig vekt på forholdet mellom Meryl Streeps ikoniske Miranda Priestly og Anne Hathaways Andy Sachs, og med dette i tankene får vi naturligvis se massevis av spydige stikk og stikk fra sistnevnte når hun jobber for å sette sin tidligere protegé på prøve.

Traileren gir oss også en ny titt på Emily Blunt som Emily Charlton og Stanley Tucci som Nigel, mens noen nye stjerner dukker opp som ferske ansikter, inkludert Kenneth Branagh, Justin Theroux, Lucy Liu, Simone Ashley og flere.

Sjekk ut den nyeste traileren nedenfor.