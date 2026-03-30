Merz lover å forsvare det fransk-tyske jagerflyprosjektet

HQ

Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier at han er fast bestemt på å redde det kriserammede jagerflyprogrammet FCAS sammen med Frankrike og Spania, og understreker hvor viktig det europeiske forsvarssamarbeidet er for Tysklands industrielle fremtid. "Jeg vil kjempe til siste øyeblikk for felles europeiske prosjekter som FCAS," sa Merz på en konferanse arrangert av avisen FAZ.

Det futuristiske luftkampsystemprosjektet står overfor usikkerhet på grunn av en offentlig strid om kontrollen mellom franske Dassault Aviation og Tysklands og Spanias representant, Airbus, i det 100 milliarder euro dyre programmet. To moderatorer, en fra Frankrike og en fra Tyskland, er oppnevnt for å foreslå løsninger for å sikre prosjektets fremtid innen utgangen av neste måned.

Merz sa også at den tyske regjeringen planlegger å kjøpe en andel i KNDS, som produserer Leopard-stridsvogner, med sikte på å opprettholde innflytelsen i forkant av en planlagt børsnotering senere i år, som er verdsatt til 20-25 milliarder euro.