Messi saksøkes av en arrangør for ikke å ha spilt en vennskapskamp i Miami

VID Music Group, en eventarrangør i Miami, har saksøkt Lionel Messi, det argentinske fotballforbundet (AFA) og sportssjef Julian Marcos Kapelan etter at Messi ikke spilte i en oppvisningskamp i Miami i fjor, skriver Reuters.

VID Music Group hadde i fjor sommer inngått en avtale med AFA om å promotere to av Argentinas vennskapskamper i oktober 2025, mot Venezuela (10. oktober) og Puerto Rico (14. oktober). VID fikk de eksklusive senderettighetene i bytte mot billett-, kringkastings- og sponsorinntekter for AFA, men VID krevde at Messi skulle spille minst 30 minutter i hver kamp, med mindre han var skadet, fordi hans deltakelse var sentral for den kommersielle verdien av pakken.

Messi spilte ikke kampen mot Venezuela, ettersom Messi skulle spille med Inter Miami i MLS dagen etter, og de to turneringene overlappet hverandre: Han scoret to mål i 4-0-seieren over Atlanta United. Han spilte imidlertid kampen mot Puerto Rico 14. oktober, og noterte seg for to målgivende pasninger i 6-0-seieren.

Nå saksøker VID AFA for kontraktsbrudd, og beskylder Messi for uaktsom feilaktig fremstilling og for å ha konspirert med Kapelan og AFA for å få VID til å inngå en kontrakt under falske forutsetninger.