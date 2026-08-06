Messi scorer sine første mål etter VM: «Det finnes ingen superlativer – da ville han vært Picasso

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Leo Messi scoret sine første mål siden han kom tilbake fra VM-finalen i 2026, som ble tapt mot Spania, og satte samtidig en ny rekord. Inter Miami slo det meksikanske laget San Luis 4–2 i åpningskampen i gruppespillet i Leagues Cup, en turnering der lagene fra Major League Soccer møter lagene fra Liga MX, og ble dermed turneringens mestscorende spiller gjennom tidene, med 14 mål på 12 kamper, og overgikk dermed den gabonesiske spilleren Denis Bouanga fra Los Angeles FC, som scoret 13 mål.

Guillermo Hoyos, Inter Miamis midlertidige trener etter at Javier Mascherano forlot klubben, sa at «det finnes ingen superlativer» når man snakker om Messi. «De av oss som har spilt fotball, vet hvordan han er. Hvis vi snakket om malerkunst, ville han vært Picasso».

Kampen var Messis andre kamp etter at han kom tilbake fra pausen etter VM, og hans første kamp som startspiller. Uten ham vant Inter Miami to MLS-kamper, og da han kom tilbake 2. august mot Columbus endte kampen 2–2. Inter Miami ligger nå på andreplass i Eastern Conference, bak Nashville.