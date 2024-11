Messis Inter Miami overraskende eliminert av "jokeren" Atlanta United i MLS

HQ

Inter Miami, udiskutabel leder av MLS-sesongen som ble spilt fra februar til oktober 2024, ble uventet eliminert fra sluttspillet.

Inter Miami, laget der Barcelona-legendene Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba og Sergio Busquets (denne var skadet) spiller, oppnådde i år rekordhøye 74 poeng i hele MLS-historien, scoret 79 mål og kvalifiserte seg til CONCAFAC samt FIFA Club World Cup 2025.

Men MLS er annerledes enn de fleste fotball-ligaer i Europa. Det er ikke flest poeng som gir seier, men kvalifisering til MLS Cup.

Som i NBA er de 29 lagene i Major League Soccer delt inn i to konferanser, øst og vest. Etter at den ordinære sesongen er over i oktober, begynner MLS Cup Playoffs, som varer fra oktober til desember. Åtte lag prøver da å vinne en runde med best av tre kamper.

Inter Miami ble slått ut av det "dårligste" laget fra Eastern Conference-sluttspillet

Inter Miami, som var det beste laget i Eastern Conference-tabellen, ble tildelt den antatt lettere rivalen, "wild card"-laget: Det åttende og niende laget spiller en ekstra sluttspillkamp for å gjøre seg fortjent til retten til å være med i sluttspillet.

CF Montréal og Atlanta United ble nummer åtte og ni i den ordinære sesongen i East Conference. Atlanta United (niendeplassen, med bare 40 poeng mot Miamis 74 poeng) vant wild card-kampen og møtte Inter Miami.

Sluttspillet består av tre kamper: Inter Miami vant 2-1 i den første, Atlanta United vant 1-2 i den andre. I den tredje kampen, som ble spilt i Miami, vant Atlanta 2-3, og gikk dermed videre til semifinalen mot Orlando City. Etter det blir det en konferansefinale og en MLS Cup-finale mellom de to beste lagene i hver konferanse.