Meta kansellerer angivelig alle sine Metaverse-planer

For bare noen måneder siden var Meta-sjef Zuckerberg fortsatt så overbevist om at The Metaverse ville være neste skritt for internett at ideen alene rettferdiggjorde de utallige milliarder dollar selskapet allerede hadde brukt på det og lovet å bruke enda mer i fremtiden.

Men siden den gang har melodien hørtes vesentlig annerledes ut, ser det ut til. I en stor og omfattende artikkel på The Information har Meta droppet begrepet «Metaverse» helt når de presenterer samarbeid til potensielle partnere. Der heter det blant annet:

«Meta pitcher ikke lenger metaverset i samtaler med annonsørene sine, og prøver i stedet å få dem til å støtte sine Tiktok-a-lignende kortformede videoer og AI-verktøyene. Det står i sterk kontrast til i fjor, hvor annethvert ord ut av Zuckerbergs munn var 'metaverse', i det han forventet skulle være internetts fremtid.»

Dette står i ganske sterk kontrast til de rundt 4,3 milliarder dollar som ble brukt på Reality Labs bare i siste kvartal, og Metaverse var også hele grunnen til at de endret navn til Meta.

Trodde du Metaverse ville være den neste store tingen på nettet?