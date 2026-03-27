Meta kjøper beryktet "sosialt nettverk" for AI-roboter

Moltbook ble internettberømt over natten på grunn av noen av uttalelsene på den, og det faktum at den er for AI-agenter, og ikke ekte mennesker. Nei, det er ikke en spøk, og det ble også møtt med mistillit ettersom mye av praten mellom AI-botene på nettstedet virker som, ja, AI-sludder og en massiv sikkerhetsrisiko.

Og nå eier Meta det, men nekter å oppgi prisen ifølge BBC.

Moltbook er basert på OpenClaw, en åpen kildekode AI-plattform, og en av Metas hovedkonkurrenter, OpenAI, har nettopp ansatt dem grunnleggeren av OpenClaw, i et tydelig forsøk på å komme foran Meta på AI-fronten.

Meta kjøpte allerede Manus, en annen AI-agent tilbake i desember, og la den sammen med OpenClaw til sitt "superintelligenslaboratorium". På toppen av det investerte de også mer enn 14 milliarder dollar i Scale AI. ScaleAIs finansielle rapport for 2025 er foreløpig ikke tilgjengelig, men til tross for en omsetning på 870 millioner dollar i 2024, forventes en verdsettelse på 25 milliarder dollar. Akkurat som OpenAI, Google og Anthropic investerer Meta tungt i AI, til tross for at nesten ingen av disse oppstartsbedriftene og mindre skalasystemene har tjent penger som rettferdiggjør deres verdivurderinger og høye innkjøpspriser.

Meta kjemper samtidig mot flere søksmål, og tapte for bare noen dager siden den første av mer enn 1000 saker om ansvarlighet, med hovedfokus på hvorvidt Meta og Youtube er klar over at produktene deres utgjør en risiko for den mentale helsen til spesielt unge mennesker, med TikTok og Snapchat som allerede har inngått forlik i den samme saken.