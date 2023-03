Meta kutter 10.000 flere jobber

HQ

Meta har annonsert at de vil kutte 10.000 flere jobber i hele selskapet. Som avslørt av Zuckerberg selv i et innlegg på Facebook, sies det at denne prosessen er en del av en restrukturering av selskapet i løpet av "Year of Efficiency".

Spesielt bemerker Zuckerberg at jobbkuttene blir gjort for å « gjøre oss til et bedre teknologiselskap» og for å «forbedre våre økonomiske resultater i et vanskelig miljø, slik at vi kan gjennomføre vår langsiktige visjon».

I tillegg kan vi forvente å se lavere prioriterte prosjekter kansellert på tvers av Metas nettverk, en redusert ansettelsesrate, et flatere hierarki, et redusert rekrutteringsteam, og som nevnt for et øyeblikk siden, de 10.000 kuttjobbene og kanselleringen av rundt 5.000 ekstra roller som ventet på å bli fylt.

Når det gjelder hvem som vil bli berørt, vil permitteringer i teknologigruppene bli annonsert i slutten av april, med oppsigelser av bedriftsgrupper i slutten av mai, og noe lignende planlagt for internasjonale team også, selv om Zuckerberg uttalte at lokale ledere vil følge opp med nyheter om denne saken.

"Dette vil bli tøft, og det er ingen vei rundt det," som Zuckerberg sier. – Det vil bety å ta farvel med dyktige og engasjerte kolleger som har vært en del av vår suksess. De har viet seg til vårt oppdrag, og jeg er personlig takknemlig for all deres innsats. Vi vil støtte folk på samme måte som vi har gjort før, og behandle alle med den takknemligheten de fortjener.»

I det lange innlegget ber Zuckerberg også ansatte på Meta om å se etter måter å jobbe sammen personlig, ettersom "ingeniører som enten ble med i Meta personlig og deretter overført til ekstern eller forble personlig, presterte bedre i gjennomsnitt enn folk som ble med eksternt".

Meta-lederen signerte med å legge til: "Samfunnet vårt er ekstremt motstandsdyktig. Endring er aldri lett, men jeg vet at vi vil komme oss gjennom dette og komme ut som et enda sterkere selskap som kan bygge bedre produkter raskere og gjøre det mulig for deg å gjøre det beste arbeidet i karrieren din.