Meta led stort nederlag i rettssalen i barnesikkerhetssak

I det New Mexicos justisdepartement kaller en "skjellsettende dom", har Meta tapt en sak om fare for barn og villedning av forbrukere.

Rettssaken dreide seg hovedsakelig om sikkerhet på Facebook og Instagram, med vitnesbyrd fra ansatte som tilførte mye skade på toppen av en statsledet undercover-operasjon, der falske kontoer som utga seg for å være mindreårige, ble opprettet, og disse kontoene fikk tilsendt eksplisitt materiale fra ulike menn som ble arrestert i 2024, inkludert noen som hadde satt opp datoer/avtaler med det de trodde var barn helt ned i 12-årsalderen, på lyssky moteller, for så å bli arrestert. En annen del av saken starter i begynnelsen av mai, og handler om krav til aldersverifisering og beskyttelse av mindreårige.

Hver overtredelse kostet Meta bare 5000 dollar på grunn av delstatens erstatningsbegrensninger. Årsaken var at bevisene viste at ansatte i Meta flere ganger hadde advart mot farene ved plattformene, samt barnesikkerhetseksperter, mens ledelsen stort sett ignorerte advarslene, inkludert en programvareingeniør som selv hadde en 14 år gammel datter som mottok uønskede tilnærmelser på Instagram, og til og med vitnet om at annonsemålrettingssystemet var like nyttig for barneovergripere for å finne potensielle ofre. En tidligere viseadministrerende direktør vitnet direkte om at han "absolutt ikke trodde at sikkerhet var en prioritet".

"Meta-ledere visste at produktene deres skadet barn, de ignorerte advarsler fra sine egne ansatte og løy til offentligheten om hva de visste. I dag sluttet juryen seg til familier, lærere og eksperter på barnesikkerhet og sa at nok er nok."

- Raul Torrez, statsadvokat i New Mexico