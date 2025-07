Meta mener at 20-40 minutter er den perfekte tiden å bruke et Quest-hodesett

HQ

For alle som har evnen til å bruke virtuell virkelighet uten å føle seg uvel og kvalm, er det ofte fortsatt grenser for hvor lenge du kan bruke et av disse headsettene. For trådløse enheter, som Quest -familien, kan dette ha med batterilevetiden å gjøre, men for alle systemene gjelder det også at problemet med å ha en litt tung dings festet til ansiktet over lengre tid gjør at VR-øktene vanligvis ikke blir like omfattende som andre bruksperioder.

MetaI et blogginnlegg for utviklere, skaperen av Quest -familien, diskuteres det hvor lenge studioene bør anta at brukerne har på seg et VR-hodesett om gangen. Det er faktisk en ganske begrenset del av tiden, ettersom den såkalte "Goldilocks-sonen", området der brukerne har en balanse mellom komfort og underholdning, hevdes å være rundt 20 og 40 minutter i varighet.

Hvis varigheten er lengre, kan det føre til at brukerne slutter midt i noe eller spiller forbi komfortsonen sin, eller hvis den er kortere, kan det skyldes at brukerne rett og slett ikke er engasjerte nok.

Meta forklarer: "Generelt anbefaler vi å lage VR-spill som er optimalisert for "Gullhår-sonen" på 20-40 minutter, slik at brukerne ikke trenger å velge mellom å "slutte midt i noe" eller å presse seg selv over komfortnivået sitt. Hvis du bygger opplevelser som ikke passer perfekt inn i økter på 20-40 minutter, anbefaler vi at du legger inn belønninger og mål på forhånd, samtidig som du gir brukerne mer kontroll over øktene med ideelle punkter for å komme inn, forlate og fortsette økten."

Blogginnlegget inneholder også en rekke tips om hvordan man kan bygge en VR-opplevelse som passer inn i Gullhår-sonen, blant annet ved å oppfylle kjerneforventningene i løpet av de første 20 minuttene, fokusere på kortere sløyfer, legge inn regelmessige muligheter til å ta pauser og mer.

Er du enig med Meta, eller bruker du mer eller mindre VR hver økt?