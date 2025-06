Meta og Xbox slår seg sammen for overraskende VR-slipp

HQ

Det ser ut til at ryktene var sanne. Meta og Microsoft forbereder seg på å lansere ny maskinvare sammen - Meta Quest 3S Xbox Edition. Det er en svart-grønn spesialmodell med en matchende Elite Strap, en Xbox-kontroller og 3 måneders Xbox Game Pass Ultimate for rundt $ 400. I kjernen er det "bare" en Quest 3S med Xbox-merkevarebygging, og alt streames via skyen.

I følge rykter er Meta Quest 3S Xbox Edition satt til å lanseres allerede neste uke, og det ser ikke ut til å være noen formell begivenhet planlagt. Det er ganske enkelt et såkalt skyggedrop for den første VR-enheten som bærer Xbox-logoen. Dette markerer nok et skritt i å utvide og spre Game Pass-økosystemet, og vi kan forvente flere detaljer snart. Sjekk ut de lekkede bildene nedenfor.

Er dette noe du vil vurdere å plukke opp?