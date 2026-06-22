Meta ønsker immunitet mot søksmål knyttet til skadevirkninger for barn

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Meta skal angivelig søke immunitet mot søksmål knyttet til skade som selskapets sosiale medieplattformer har påført barn, ifølge Android Headlines og Reuters. Meta skal angivelig drive lobbyvirksomhet overfor lovgivere for å få innvilget beskyttelse som vil frita selskapet for ethvert ansvar overfor de berørte.

Meta står overfor betydelige kostnader fra søksmål anlagt mot selskapet på grunn av skade på barn som skjedde som et direkte resultat av bruken av selskapets sosiale medieplattformer, og nå søker selskapet immunitet mot disse søksmålene ved å drive lobbyvirksomhet overfor lovgivere.

Til sammen står Meta og Google overfor et samlet beløp på rundt 6 millioner dollar fra disse søksmålene. Søksmålene er anlagt mot begge selskapene av «tusenvis av familier og deres barn», som Android Headlines uttrykker det.

Tidligere i år avslo en jury i New Mexico en endelig dom som fastslo at Meta ville bli pålagt å betale en bot på 375 millioner dollar. I saken ble det fastslått at Meta har villedet forbrukerne når det gjelder barns sikkerhet. Disse lobbyforsøkene overfor den amerikanske kongressen er nesten helt sikkert et ledd i å prøve å unngå slike fremtidige utbetalinger.

Meta ønsker altså ikke å holdes ansvarlig for noe som skjer som følge av at mindreårige bruker appen deres.