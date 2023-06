Meta Quest 3 er offisielt kunngjort

HQ

Det som lenge bare har versert som løse rykter, er nå offisielt annonsert: Meta Quest 3 - det siste i rekken av VR-headset fra Meta og Mark Zuckerberg. Med en prislapp på 499,99 dollar og 128 GB lagringsplass er Meta Quest 3 en oppgradering på flere områder sammenlignet med tidligere enheter. Blant annet er konstruksjonen 40 prosent lettere, og med den nye Snapdragon-brikken inni er ytelsen mer enn doblet.

Quest 3 lover også full bakoverkompatibilitet med gammel programvare, kommer med de helt nye Touch Pro-kontrollene og er dessuten utstyrt med tre sensorer på forsiden av headsettet. Disse bidrar ikke bare til å skille Quest 3 visuelt fra forgjengeren, men huser også fire ulike kameraer og en dybdesensor, som alle bidrar til å forbedre AR-ytelsen til headsettet.

Meta lover å presentere Quest 3 nærmere under det planlagte Connect-arrangementet 27. september. De informerer også om at prisen på Quest 2 fra 4. juni vil bli 100 dollar billigere (ned til 299,99 dollar), dette for å gjøre det mulig for enda flere å oppleve Meta og VR så billig som mulig. Hvis du er interessert i Quest 3, kan du allerede nå registrere deg på den offisielle ventelisten her.

"Oppslukende VR + banebrytende Meta-virkelighet i én enkelt enhet

På Quest 3 lar vår førsteklasses Meta Reality-teknologi deg sømløst blande din fysiske verden med den virtuelle. Disse nye opplevelsene går lenger enn dagens blandede virkelighet ved at de på en intelligent måte forstår og reagerer på objekter i det fysiske rommet og lar deg navigere i rommet på naturlige, intuitive måter som var nesten umulige tidligere. Med High-fidelity Color Passthrough, innovativ maskinlæring og romforståelse kan du samhandle med virtuelt innhold og den fysiske verdenen samtidig, noe som gir deg ubegrensede muligheter. Nå kan du spille et virtuelt brettspill på kjøkkenbordet med Demeo, dekorere stuen din med virtuell kunst takket være Painting VR, eller dykke inn i en fullstendig oppslukende verden og gjøre ting som rett og slett ikke er mulig ellers. Quest 3 gjør Meta Reality tilgjengelig for enda flere mennesker og til en lavere pris, noe som gjør det til vårt første massemarkedstilbud som leverer både banebrytende VR- og MR-opplevelser i én og samme enhet, og setter en ny standard for fremtidige hodesett.

Nytt design for komfort og kontroll

Med en 40% slankere optisk profil* sammenlignet med Quest 2 er Quest 3 et slankere og mer komfortabelt hodesett. Vi har også fullstendig redesignet Quest 3s Touch Plus-kontrollere med en mer strømlinjeformet og ergonomisk formfaktor. Takket være våre fremskritt innen sporingsteknologi har vi droppet de ytre sporingsringene, slik at kontrollerne føles som en mer naturlig forlengelse av hendene dine og tar mindre plass. Vi har også tatt med TruTouch-haptikk som først ble lansert i Touch Pro, slik at du får en følelse av action som aldri før. Du kan til og med oppgradere til våre Meta Quest Touch Pro-kontrollere med full selvsporing for en førsteklasses opplevelse. Og håndsporing støttes fra start, slik at du kan utforske uten kontroller, takket være Direct Touch som lar deg bruke hendene til å samhandle med virtuelle objekter.

Verdens beste bibliotek med oppslukende innhold

Quest 3 er kompatibel med Quest 2-katalogen med over 500 VR-spill, apper og opplevelser (og flere er på vei), og vi har enda flere spennende nye VR- og MR-titler klare til lansering. Det betyr at Quest 3 vil ha verdens beste bibliotek av oppslukende opplevelser fra dag én. Følg med på dagens Meta Quest Gaming Showcase for å få en oversikt over nye spill og oppdateringer som kommer til Quest-plattformen - pluss en sniktitt på Quest 3s AAA-flaggskip."

Skal du kjøpe Meta Quest 3?