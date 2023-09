Meta Quest 3 lanseres i oktober

HQ

Som en del av Meta Connect har Meta nylig offisielt bekreftet når neste utgave av virtual reality-headsettet Quest kommer på markedet. Meta Quest 3 lanseres 10. oktober, og blir et mixed reality-system som kommer med to lagringsalternativer: 128 GB for 499,99 dollar og 512 GB for 649,99 dollar.

Meta har kunngjort at dette systemet vil bli drevet av en Snapdragon XR2 Gen 2-plattform, og at det vil ha et 4K Infinite Display -sett med optikk (2064x2208 oppløsning per øye) som lover et sprang i oppløsning på 30 % sammenlignet med Meta Quest 2. Det vil også ha en 40 % slankere profil, noe som gjør det til et mindre klumpete system.

Meta Quest 3 vil også støtte spatial audio som skal gi 40 % høyere lydstyrke enn Quest 2, og hvis du er ivrig etter å få tak i et av disse systemene, kan du nå forhåndsbestille.

Ta en titt på Meta Quest 3 i aksjon nedenfor.