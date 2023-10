Meta ser ut til å planlegge et billigere og kontrollerfritt Quest-headset

HQ

Hvis du har hatt lyst til å oppgradere Meta Quest-headsettet ditt, men ikke har lyst til å betale den ganske dyre prisen som er knyttet til Meta Quest 3 kan det komme en løsning på dette problemet neste år.

Bloomberg melder nemlig at Meta undersøker mulighetene for å tilby en billigere versjon av et Meta Quest-headset. Tanken er at denne dingsen vil bruke rimeligere komponenter (noe som sannsynligvis vil gjøre den mindre kraftig), og at det til og med kan leveres uten medfølgende håndkontroller. Dette vil bety at brukerne må kjøpe tilbehør separat for å kunne bruke håndbevegelser med systemet.

Det er ikke sagt noe om hva denne enheten kommer til å hete eller hva slags prisklasse den vil ligge i, men med tanke på at dette anses som et "innstegshodesett" som er billigere bør det være mye rimeligere enn Quest 3 som selges for £479,99 / €549,99.