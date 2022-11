Meta sparker 11 000 ansatte

HQ

Meta, morselskapet til Facebook, har annonsert at 11 000 ansatte vil miste jobben som en del av en restrukturering på hele selskapet. Det tilsvarer hele 13% av staben, og dette er også det første av flere grep som administrerende direktør Mark Zuckerberg tar for å gjøre Meta til et "slankere og mer effektivt selskap".

Årsaken til nedskjæringene skyldes delvis den massive ekspansjonen som teknologiselskapene så under pandemien, som til slutt stagnerte ettersom verden vendte tilbake til normalen. Zuckerberg har sagt i sin uttalelse at han "ønsker å ta ansvar for disse beslutningene og for hvordan vi kom hit".

De som står uten jobb vil motta støtte basert på tiden deres i Meta, inkludert 16 uker med fortsatt lønn i tillegg til to uker for hvert år de har jobbet i selskapet.

Noen av de andre grepene Meta gjør innebærer at selskapet kutter kostnader ved å restrukturere avdelinger, og det vil være en ansettelsesstopp frem til Q2 2023. Det vil også være andre kostnadsreduserende endringer i fremtiden.