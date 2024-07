Meta vil slutte å støtte Quest 1 i august

HQ

I begynnelsen av 2023 avslørte Meta at de skulle slutte å støtte Quest 1 med nye funksjoner og apper, noe som i hovedsak betydde at headsettet snart skulle bli overflødig. På det tidspunktet bestemte Meta seg riktignok ikke for å slutte å støtte Quest 1 i maskinvaremessig forstand, noe som betyr at det fortsatt mottok feilrettinger og sikkerhetsoppdateringer. Dette vil ikke lenger være tilfelle i september.

Eurogamer har lagt merke til at Meta har lagt ut en melding til Quest 1 eiere, som spesifikt sier at feilrettinger og sikkerhetsoppdateringer for headsettet vil ta slutt 31. august 2024.

"Vi vil gjerne fortelle deg at fra og med 31. august 2024 vil vi ikke lenger tilby feilrettinger eller sikkerhetsoppdateringer for Meta Quest 1-hodesett. Du vil fortsatt kunne laste ned nye apper og fortsette å bruke eksisterende apper så lenge de støttes av utvikleren. Hvis det oppdages sikkerhetshull i fremtiden, vil imidlertid private data som er direkte lagret på enheten eller som er tilgjengelige fra den, være i fare for å bli kompromittert."

Det bør bemerkes at Meta Quest 1 -systemer fortsatt vil være brukbare og tilgjengelige, men du bør ikke forvente å se noen ytterligere forbedringer eller forbedringer fremover.