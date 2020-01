Metacritic avslører de verst anmeldte spillene fra 2019

2019 var et ganske fint spillår, men som kanskje ikke helt klarte å leve opp til forventningene til mange. Men som i alle år var det både fantastiske høydepunkter og store skuffelser, og det er sistnevnte vi tar en titt på her.

Metacritic har nemlig utgitt listen over de verst anmeldte spillene fra 2019, og den listen kan du se under.

Hva synes du var 2019s verste spill?

1. Eternity: The Last Unicorn (PS4) - 36

2. Left Alive (PS4) - 37

3. Blades of Time (Switch) - 38

4. Contra: Rogue Corps (Switch) - 40

5. Dollhouse (PS4) - 41

6. WWE 2K20 (PS4) - 43

7. FIFA 20 Legacy Edition (Switch) - 43

8. Submersed (PS4) - 44

9. Generation Zero (PS4) - 45

10. Narcos: Rise of the Cartels (PC) - 46