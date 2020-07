Metacritic tar grep for å stoppe "review bombing"

Du ser på Annonser

Brukeranmeldelser har vært en tragisk historie på sider som Metacritic den siste tiden etter at folk har begynt å bruke dem som en måte å uttrykke sin misnøye over visse detaljer i spill. Om et spill som f.eks Borderlands 3 slippes til feil PC-plattform, stormer disse trollene inn for å sabotere ved å gi lavest mulig score, selv om de ikke har spilt spillene selv en gang.

Dette gikk nylig ut over The Last of Us: Part II, som nesten før det i det hele tatt rakk å lanseres ble rangert som et av spillhistoriens verste titler. Men dette setter Metacritic en stopper for nå, da de har innført en 36 timer lang ventetid som gjør at spillerne får tid til å spille spillene sine før de skriver sine anmeldelser, og dermed må trollene fint vente med trollingen sin:

<em>"We recently implemented the waiting period for all user reviews in our games section to ensure our gamers have time to play these games before writing their reviews. This new waiting period for user reviews has been rolled out across Metacritic's Games section and was based on data-driven research and with the input of critics and industry experts."

Dette stopper dem selvfølgelig ikke fra å review-bombe etter at de 36 timene har gått, men kanskje det hjelper litt likevel. Det er en start i hvert fall.

Takk, Gamespot