Metafor: ReFantazios kampregissør mener "turbaserte spill har en lang fremtid foran seg"

HQ

Selv om noen kanskje synes det er kjedelig å se tiden stoppe så snart de går inn i kamper er det mange som elsker en pause fra rask action og liker turbaserte kamper, noe som er bevist av nylige suksesser som Baldur's Gate III og Metaphor: ReFantazio.

I en samtale med PC Gamer snakket Kenichi Goto, kampregissøren for Metaphor: ReFantazio, om fremtiden for rollespill, og hvor han tror sjangeren vil gå. "Jeg tror ikke det handler om hvilken som er bedre enn den andre: Jeg tror både turbaserte kamper og actionkamper kan sammenfalle og leve i samme atmosfære," sa han.

De siste årene har vi sett at turbaserte systemer er utdaterte, noe Goto kan forstå selv om han ikke er enig i det. "Som skaperen selv følte jeg at det begynte å bli utdatert. Og jeg begynte å se reaksjoner fra spillere og fans på at det begynte å bli utdatert."

Men det betyr ikke at turbaserte systemer ikke kan tilpasse seg og vise seg å være like fornøyelige for moderne spillere. "Jeg tror det er mulig å holde selv en gammeldags spillsjanger frisk ved å identifisere hva moderne brukere vil ha og ikke miste av syne hva man ønsker å oppnå," sier Goto. "Jeg tror personlig at turbaserte spill har en lang fremtid foran seg."

Liker du turbaserte kamper like mye som live action?