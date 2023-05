Metal Gear Solid 3 og Marathon også bekreftet for Xbox

HQ

To av de største overraskelsene under Sonys PlayStation Showcase i kveld var kunngjøringen av Metal Gear Solid 3: Snake Eater Remake og Bungies Marathon. Man kunne forestille seg at begge disse var eksklusive for PlayStation-konsoller siden de ble avslørt under et Sony-arrangement, men det viser seg at dette ikke er tilfelle.

Både Konami og Bungie har i ettertid bekreftet at både Metal Gear Solid 3-remaken og Marathon også kommer til Xbox også. Sistnevnte har til og med cross-play. Ingen av disse to spillene har imidlertid en utgivelsesdato, og en kvalifisert gjetning vil være at de muligens er ganske langt unna.

Sjekk ut tweeten nedenfor for å se hvilke spill fra PlayStation Showcase som til slutt også vil dukke opp på Xbox.