Metal Gear Solid 4 var "nydelig" på Xbox 360

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots kom altså eksklusivt til PlayStation 3 i 2008, og der sitter det foreløpig fast fortsatt. Dette var ikke alltid planen, for vi var ikke så langt unna å få det på Xbox 360 som mange kanskje tror.

Metal Gear Solid 4s assisterende produsent, Ryan Payton, forteller i Steven L. Kents The Ultimate History of Video Games Vol 2 at det faktisk ikke var noe teknisk som stoppet spillet fra å komme på Microsoft konsoll:

"Til tross for at kollegene mine var svært motvillige til å utvikle på PS3 var de fleste av dem fortsatt hardcore Sony-fans og ville ikke bruke ressurser på en slik test. De mente at Metal Gear Solid 4 ville se forferdelig ut og kjøre dårlig på Microsofts eldre og dårligere maskinvare. En skjebnesvanger dag arrangerte Konamis FoU-team et møte der vi fikk se resultatet av arbeidet deres - Metal Gear Solid 4 kjørte vakkert og problemfritt på en Xbox 360."

Det eneste problemet var at Xbox 360 ikke støttet blu-ray, men i stedet DVD/ROM-plater som bare kunne lagre 8,3 GB i motsetning til BD-ROM-platene som kunne lagre opptil 54 GB. Dermed ville det kostet ganske mye ektra og skape mye hodebry med tanke på oppdelingen å få MGS 4 på Xbox 360.