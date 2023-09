Metal Gear Solid: Master Collection er låst til 30 bilder i sekundet

HQ

Hvert år ser vi mange remastere og nyinnspillinger av klassikere. En av de mest etterlengtede er Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. Nå går det rykter om at det første spillet er låst til 30 bilder per sekund. Oppfølgerne Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty og Metal Gear Solid 3: Snake Eater kjører derimot i det dobbelte. Det eneste unntaket er Switch-versjonen, som må nøye seg med den nedre grensen på alle tre titlene.

Det er godt mulig at en av årsakene er at det første spillet er designet og låst for 30 FPS. Enhver endring risikerer å skape flere problemer enn Konami er villig til å betale for å løse. Mange eldre spill ble ofte designet for å kjøre med bare én hastighet. Hvis man endrer bildefrekvensen, kan det skape akselerasjonsproblemer (dobbelt så mange bilder og dobbelt så høy hastighet), fysiske objekter og effekter som går i stykker.

Uansett hva som ligger bak beslutningen, er det også synd at vi ikke kan nå en høyere oppløsning enn 1080p. Det er bevist at det ikke vil kjøre i høyere oppløsninger. I dag kan emulatorer kjøre spillet i 4K, noe som skaper en merkelig situasjon der denne samlerutgaven ikke gir inntrykk av å være den ultimate utgaven. Dette er imidlertid tre svært vellykkede spill, og det er vanskelig å ikke bli begeistret over å se disse titlene for første gang på noen av formatene de er utgitt på.

