Metal Gear Solid- og Death Stranding-skaperne lager film- og TV-studio

Hideo Kojima, hovedskaperen av blant annet Metal Gear-serien og Death Stranding, har aldri lagt skjul på at han er lidenskapelig opptatt av film og TV-serier, så han har flere ganger indikert en nysgjerrighet for å prøve seg på noe slikt også. Han vil tydeligvis få muligheten snart.

Gamesindustry.biz har fått æren av å avsløre at Kojima Productions nå har startet et nytt studio som utelukkende skal fokusere på film, serier og musikk. Hovedoppgaven er selvsagt å bringe selskapets spill, som så langt bare er Death Stranding, over til annen popkultur, og de legger ikke skjul på at kommende spill virkelig legger opp til dette også. Derfor må vi nok vente en liten stund på å se noen av disse prosjektene bli en realitet, men det virker meget sannsynlig at vi får se Kojima-san regissere en film etter hvert (selv om man vel kan si dette allerede har skjedd i veldig lange filmatiske sekvenser i både Metal Gear Solid-spillene og Death Stranding...)