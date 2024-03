Metaphor: ReFantazio kan bli utgitt i oktober

HQ

Et av de japanske studioene som står høyest i kurs hos det vestlige publikummet for tiden, er Atlus. Teamet bak Persona- og Shin Megami Tensei-seriene har bygget videre på legenden sin for hver utgivelse (som for eksempel det nylige Persona 3 Reload), og vi ser alle frem til studioets neste prosjekt, som skal være like ambisiøst som de to nevnte seriene. Metaphor: ReFantazio skal være Atlus' "tredje pilar", og er planlagt utgitt i år.

Metaphor: ReFantazio fysisk utgave er nå tilgjengelig for forhåndsbestilling

Forhåndsbestillingene av de fysiske utgavene av Metaphor: ReFantazio åpnet i dag i Europa. I skrivende stund er kun en enkelt standardutgave bekreftet, men det er sannsynlig at det i løpet av de kommende ukene vil komme en mer omfattende presentasjon med en antatt samlerutgave, noe som er vanlig for Atlus' nyeste utgivelser.

Faktisk kan utgivelsesdatoen allerede ha blitt lekket. En velkjent Atlus-insider på Twitter / X MbKKKssTBhz5 har publisert et innlegg som viser to forhandlermarkører med datoene 11. og 12. oktober for spillet. Selv om det ikke bekrefter en fast dato, tyder det faktum at to selskaper har satt spillets utgivelsesdato på nesten samme dag, på at det faktisk kan skje i første halvdel av oktober.

I dag har PS Store oppdatert spillets side i nettbutikken og lagt til informasjon og beskrivelser, så kanskje studioet vil gi oss en slags forhåndsvisning snart.