4A Games ga oss "bare" et kult konseptbilde og noen få detaljer fra Metro Exodus' Sam's Story-utvidelse da de endelig annonserte den for noen uker siden, men nå som den har blitt lansert er det tid for å virkelig bygge opp forventningene med en heseblesende trailer som gjør det klart at Sam sitt eventyr ikke akkurat vil avsluttes med en rolig søndagstur over havet.

Du ser på Annonser