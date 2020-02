Metro Exodus har allerede solgt over 200.000 eksemplarer på Steam

Metro Exodus var blant de første store titlene som inngikk en avtale med Epic om å bli eksklusivt på Epic Games Store i en lengre periode, og selv om det var en kontroversiell beslutning, så endte det ikke med å påvirke spillets fenomenale salgstall i fjor.

Nylig ankom spillet endelig på Steam, og her klarer deg seg nå også bra. Som utgiveren Embracer Group har slått fast i deres finansresultater (via PC Gamer), så har spillet allerede solgt 200.000 eksemplarer på Steam siden lanseringen. CEO Lars Wingefors sa følgende:

"I was happy to see it performing well, selling about 200,000 copies already, and it was surprising to see one big country in Asia, the biggest country, buying the product."