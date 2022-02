HQ

Det er nå omtrent tre år siden Metro Exodus ble lansert, og den gang fikk det ganske gode anmeldelser og ble raskt det mest suksessfulle kapitlet i seriens historie.

Siden da har utvikleren 4A Games og utgiver Deep Silver, som nå eies av Embracer, solgt flere og eksemplarer, og nå har spillet nådd en imponerende milepæl.

Via Twitter avsløres det at Metro Exodus har solgt over seks millioner eksemplarer. Vi vet at 4A Games jobber på et nytt skytespill, og vi forventer at det også er et Metro-spill, men når det kommer vites ikke.