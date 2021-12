Metroid Dread-skaperne lager fantasy-rollespill til PC og konsoller

I starten var det bare de spesielt interessert som visste om MercurySteam siden spanjolene hjalp til på spill som Clive Barker's Jericho og Castlevania: Lords of Shadow-spillene, men de siste årene har studioets rykte eksplodert ved å gi oss Metroid: Samus Returns og sist Metroid Dread. Derfor er den nyeste annonseringen deres ekstra interessant.

MercurySteam forteller at de har inngått en avtale med Rocket League-, Bloodstained: Ritual of the Night- og Control-utgiverne 505 Games om å lage et tredjepersons action-rollespill i en mørk fantasy-verden. Spillet går under kodenavnet Project Iron, og skal komme til PC og "konsoller" en gang i fremtiden. Prosjektet har allerede fått litt over 270 millioner kroner til selve utviklingen, så det høres helt klart ut som studioets mest ambisiøse så langt.