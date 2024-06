Metroid Prime 4-traileren kjørte ikke på Nintendo Switch 2

HQ

Nintendo har gjort flere forsøk de siste årene på å gjøre Switch til en eksplosiv enhet. Å legge spill som virkelig koker den aldrende konsollen på den som en del av de siste glansårene i levetiden, er absolutt et interessant valg, og det så ut til at Metroid Prime 4: Beyond også ville sette Switch til sine grenser.

I følge en rapport fra Digital Foundrys Richard Leadbetter ga traileren som viste oss at Metroid Prime 4 lever og har det bra en titt på hvordan spillet ville kjøre på Switch, snarere enn etterfølgeren.

"Den interne gjengivelsesoppløsningen teller ut på 900p, som er den samme som Metroid Prime Remastered. Og så bra som det er, er det noen problemer med aliasing og til og med noen veldig små bildefrekvensfall, " sa Leadbetter. "Alt ved den visuelle sminken er i samsvar med et virkelig vellaget Switch-spill, der Retro har en utmerket merittliste. Jeg kan forestille meg at utviklingsstudioet er veldig glade for at folk får en forbindelse med Switch 2."

Og så ser det ut til at vi ikke kommer til å lage en bombe ved å installere Metroid Prime 4: Beyond på vår originale Switch. Vi kan forestille oss at spillet vil fungere mye bedre på den uunngåelige Switch-etterfølgeren, men du vil i det minste ikke føle deg lurt for å få det på Switch.