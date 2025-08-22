Metroid Prime 4 vurdert av ESRB - utgivelsesdatoen kan nærme seg

HQ

Nintendo holder Metroid Prime 4 foran fansen som en gulrot på en pinne. Etter alle slags merkelige opptredener - inkludert en tease på t-banen i London og en aldersmerking i Korea - har spillet nå også blitt vurdert av ESRB. Alt tyder på at en utgivelse faktisk kan være innen rekkevidde.

Som vanlig er Nintendo selv helt tause, men på et nylig arrangement i Canada, der spillet var spillbart, ble det rapportert at en lansering faktisk vil skje før året er omme. Det som utløste mest diskusjon, var imidlertid ESRB-klassifiseringen. I tillegg til animert blod og vold, var det også oppført "kjøp i spillet".

Det høres kanskje bekymringsfullt ut, men det er sannsynligvis ikke noe å være bekymret for. Både Super Mario Bros. Wonder og Donkey Kong Bananza fikk den samme ESRB-taggen, men ingen av dem tilbød noen mikrotransaksjoner etter lanseringen. Mest sannsynlig er det ganske enkelt knyttet til Nintendo Switch Online, siden abonnementstjenesten teknisk sett teller som et kjøp gjennom eShop.

Så, er du klar for Prime 4?