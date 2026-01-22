Metroid Prime-produsenten Kensuke Tanabe trekker seg fra Nintendo etter en 40 år lang karriere

HQ

Selv om Metroid Prime 4: Beyond stort sett har fått positive anmeldelser, har de likevel vært litt mer blandede enn forventet, og mange fans har uttrykt skuffelse på sosiale medier. Vi vet ikke om det er noen sammenheng med dagens nyhet, men spillets produsent har nå kunngjort at han forlater Nintendo.

Vi snakker om veteranen Kensuke Tanabe, som begynte i Nintendo i 1986 og tilbrakte 40 år i det legendariske selskapet i Kyoto. Der jobbet han blant annet med Super Mario Bros. 2 (eller Yume Kôjô: Doki Doki Panic, som det het i Japan) og The Legend of Zelda: A Link to the Past, men han har også vært involvert i Donkey Kong Country- og Metroid Prime-seriene.

Metroid Prime 4: Beyond blir hans siste tittel hos Nintendo, og med tanke på at han fyller 63 år om noen dager, kan man mistenke at han rett og slett føler at dette er et godt tidspunkt å ta farvel på. Her er hva han selv hadde å si om saken i et intervju med magasinet Nintendo Dream (via Weibo, oversatt med Bing AI) :

"Det er førti år siden jeg begynte å jobbe hos Nintendo. Metroid Prime 4 blir mitt siste spill utviklet hos Nintendo. Men vi har ikke bevisst forsøkt å skape noe 'spesielt'. I stedet har vi samarbeidet helhjertet med Retro Studios, akkurat som vi har gjort med alle Nintendo-spill, med mål om å levere en engasjerende og unik opplevelse for spillere i alle aldre og med ulike preferanser. Hvis det etterlater et varig inntrykk på dem som spiller det, vil jeg være dypt takknemlig. Og for de som ennå ikke har opplevd det, vil jeg oppfordre dere til å oppleve den ukjente planeten Viewros gjennom Samus' øyne."

Tanabe blir nå erstattet av sin nærmeste kollega, Risa Tabata, som har vært involvert i utviklingen av tidligere utgaver av Metroid Prime-serien. Vi ønsker både henne og Tanabe lykke til, og takker sistnevnte for all den fantastiske underholdningen.

