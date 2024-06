Metroid, Zelda og Perfect Dark kommer til NIntendo Switch Online

HQ

Blant de mange overraskelsene Nintendo hadde å by på i dag finner vi også noen nye godbiter for alle Nintendo Switch Online Expansion Pack-abonnenter i form av fire nye tillegg.

Disse er:

- The Legend of Zelda: Link's Awakening og Four Swords

- Metroid: Zero Mission

- Turok: Dinosaur Hunter

- Perfect Dark

Selv om du kanskje synes dette ser imponerende og fint ut, blir det faktisk enda bedre, for akkurat som da GoldenEye 007 ble lagt til i abonnementstjenesten, støtter Perfect Dark flerspiller på nett. Med andre ord er det endelig på tide å finne ut hvem som er den beste agenten i Rares herlige univers i denne Nintendo 64-klassikeren.