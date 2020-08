Metro-skaperne kjøpt opp av THQ og lager nytt spill

Du ser på Annonser

I løpet av sine ti år har gjengen i 4A Games gitt oss seks spill, hvor fem av disse har vært i Metro-universet, så dagens annonsering er relativt overraskende.

Embracer Group, moderselskapet til THQ Nordic, skriver i en pressemelding at de nå har kjøpt 4A Games og at studioet skal lage et helt nytt spill utenfor Metro-universet for dem. Saber Interactive, den siste tiden kjent for blant annet World War Z, skal også hjelpe til med sin ekspertise innen multiplayer og online-elementer, så det høres helt klart ut som om det ukrainske studioet virkelig skal spre vingene denne gangen.