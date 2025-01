Miami Heat-stjernen Jimmy Butler suspendert for "oppførsel som er skadelig for laget"

HQ

Jimmy Butler, Miami Heats stjerne og leder gjennom fem år, ble suspendert i sju kamper i forrige uke, da han kunngjorde at han ønsket å bli overført til et annet lag. Klubben tok konsekvensen av dette og sa at "gjennom sine handlinger og uttalelser har han vist at han ikke lenger ønsker å være en del av dette laget", da de kunngjorde en sju kampers utestengelse "for flere tilfeller av oppførsel som har vært skadelig for laget i løpet av sesongen, og spesielt de siste ukene".

Butler hadde nylig et snitt på bare ni poeng, og på pressekonferansen etter 128-115-tapet mot Indiana Pacers 3. januar sa han at han ikke trodde han kunne få tilbake "spillegleden" i Miami. I løpet av fem sesonger med Miami Heat har han nådd NBA-finalen to ganger, i 2020 og 2023, og tapt begge.

Nå vil Miami Heat prøve å bruke denne suspensjonstiden til å bestemme hva de skal gjøre med spilleren. Vinterens transfermarked er åpent frem til 6. februar, og Butler spiller sin neste Heat-kamp 17. januar. Golden State Warriors og Los Angeles Lakers skal ha vist interesse for 35-åringen, men ingenting virker sikkert så langt.