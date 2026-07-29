Michael B. Jordan regisserer og spiller hovedrollen i den stilfulle kuppthrilleren « Thomas Crown Affair

Du er kanskje godt kjent med premisset bak *The Thomas Crown Affair*, siden historien allerede har blitt fortalt på film to ganger, men hvis ikke, er det gode nyheter, for et tredje forsøk er i sikte.

Denne versjonen av historien, som igjen bare heter «The Thomas Crown Affair», regisseres, produseres og har Michael B. Jordan i hovedrollen. Her spiller han den titulære Thomas Crown, en tyv som stjeler verdifulle gjenstander og lever et liv i ren overflod og stil.

Denne nyeste versjonen av opplegget er basert på et originalt manus skrevet av Alan R. Trustman, som i sin tur er basert på en historie av Trustman og Drew Pearce, men dette siste manuset er faktisk skrevet av Pearce og Jason Hall. Ja, det er jo slett ikke forvirrende... Når det gjelder rollebesetningen, spiller Adria Arjona, Kenneth Brannagh, Lily Gladstone, Danai Gurira og Pilou Asbæk sammen med Jordan.

Premieredatoen for *The Thomas Crown Affair* er satt til 5. mars 2027, og du kan se den elegante og stilfulle traileren nedenfor.