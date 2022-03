Michael Bay: "Jeg lagde for mange Transformers-filmer"

HQ

Da Michael Bay slapp sin første Transformers-film for 15 år siden ble den meget godt mottatt og gjorde Shia LaBeouf og Megan Fox til Hollywood-stjerner. Men siden har kvaliteten sunket betraktelig for hver nye del.

I et intervju med Unilad avslører nå Bay at Steven Spielberg rådet ham til å bare lage tre Transformers-filmer, og i ettertid er han enig:

"I made too many of them. Steven Spielberg said, 'Just stop at three'. And I said I'd stop. The studio begged me to do a fourth, and then that made a billion too. And then I said I'm gonna stop here. And they begged me again. I should have stopped. They were fun to do."

Michael Bay forlot serien som regissør etter å ha sluppet Transformers: The Last Knight (nummer fem i serien) i 2017. Travis Knight tok over regien og ga ut Bumblebee i 2018, hvor Bay kun var produsent, som generelt ble ansett som den beste Transformers-filmen siden Bays første. Den neste Transformers-filmen kommer i 2023 og heter Transformers: Rise of the Beasts. Denne regisseres av Steven Caple Jr. og Bay er igjen bare produsent.