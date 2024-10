Michael Bay og Will Smith ønsker å gjenforenes i ny Netflix-film

Will Smith og Michael Bay ønsker angivelig å gjenforenes. De to har ikke jobbet sammen på en film siden Bad Boys II, som kom ut for mer enn 20 år siden. Nå kommer de tilbake for Netflix' nye actionfilm, Fast and Loose.

Ifølge Deadline er Fast and Loose ikke helt ferdigstilt ennå, men det er sterke forhåpninger om at Smith og Bay skal komme sammen på denne. I filmen våkner en mann opp i Tijuana med hukommelsestap, bare for å innse at han har levd et dobbeltliv. På den ene siden er han en forbryterboss, mens han på den andre siden er en CIA-agent undercover.

Det høres akkurat så sprøtt ut som man kan forvente av Bay, og vi er sikre på at det kommer til å være nok av slo-mo og eksplosjoner til å holde sansene våre opptatt mens vi ser filmen. Som nevnt er ikke filmen helt klar ennå, så ingen lanseringsdato er tilgjengelig i skrivende stund.