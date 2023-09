Michael Caine er stort sett pensjonert nå

HQ

Michael Caine vil sannsynligvis gå inn i historien som en av tidenes største skuespillere. Hans legendariske karriere har strukket seg over mer enn sju tiår, men han mener at det er på tide å legge opp, og oppgir alderen som den viktigste grunnen til at han trekker seg tilbake.

"Jeg er faen meg 90 år nå, og jeg kan ikke gå ordentlig og alt det der... Jeg har hatt det beste livet jeg kunne tenke meg", sier han til Telegraph. Caine etablerte seg som en storhet i filmer som Zulu og The Italian Job på 1960-tallet, og har jobbet uavbrutt siden.

Senest spilte han i The Great Escaper, en film der Caine spiller en veteran fra andre verdenskrig som prøver å rømme fra pleiehjemmet sitt for å feire 70-årsjubileet for landgangen på D-dagen. Mer moderne fans kjenner ham sannsynligvis også fra Christopher Nolan-filmene og Now You See Me-filmene. Det er slutten på en epoke å tenke på at karrieren hans er over, men han hadde mildt sagt noen veldig gode perioder.