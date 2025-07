Michael Chernus inntar rollen som seriemorderen John Wayne Gacy

HQ

Djevelen i forkledning: John Wayne Gacy tegner til å bli en av høstens største true crime-hendelser. I åtte rystende episoder vil serien portrettere en av tidenes mest urovekkende seriemordere, en mann som myrdet minst 30 unge menn og gutter mellom 1972 og 1978. Michael Chernus (kjent fra Severance og Orange Is the New Black) tar på seg rollen som Gacy, selv om han i utgangspunktet nølte med å takke ja til rollen, da han ikke ønsket å glorifisere en så monstrøs skikkelse.

Serieskaper Patrick Macmanus lover at historien først og fremst vil fokusere på ofrene, i stedet for å fremstille Gacy som et slags karismatisk monster. Det er et bevisst valg, i direkte kontrast til Netflix' hit Dahmer, som ble kritisert for å fokusere for mye på morderen selv.

Premieren er satt til 16. oktober i USA, og den vil sannsynligvis slippes globalt samme dag via SkyShowtime. Traileren, som du kan se nedenfor, gir en dyster og seriøs forsmak på hva du kan forvente deg av Devil in Disguise: John Wayne Gacy.

Er dette en serie du ser frem til?