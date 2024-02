Michael Chiklis avkrefter ryktene om at han skal spille The Thing i Deadpool 3

HQ

Nylig begynte det å versere et bilde som antydet at Michael Chiklis i en av de mange påståtte cameo-rollene i den kommende Deadpool 3 vil gjenta rollen som The Thing fra de to Fantastic Four -filmene som kom på 2000-tallet. Chiklis finner seg imidlertid ikke i falske nyheter, og har gått til X for å avkrefte fansenes håp om at han skal dukke opp i filmen.

Chiklis uttaler: "FYI folkens... Dette er en FAKE. Beklager å måtte skuffe dere. Det er så mange som har spurt om det at jeg føler det er nødvendig å oppklare dette. Men jeg vet hvem som får rollen. Det er ikke opp til meg å si, men jeg vil si dette. Jeg er en fan av arbeidet hans, og jeg ønsker ham lykke til og suksess med det."

Det går rykter om at Fantastic Four vil dukke opp i Deadpool 3, i likhet med en hel rekke X-Men og til og med kjendiser som Taylor Swift. Når det gjelder sannheten om hva som vil og ikke vil dukke opp i filmen, får vi vite det med sikkerhet når Deadpool 3 går på kino 26. juli 2024, og kanskje får vi til og med en forsmak når traileren angivelig kommer til helgen under Super Bowl - hvis du tror på det ryktet, da.